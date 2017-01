UEG abre inscrições para mestrado em ensino de Ciências

Foram abertas nesta segunda-feira (23), as inscrições ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Os candidatos devem protocolar até o dia 31, na secretaria do PPEC, a documentação exigida no edital. O credenciamento é destinado a docentes efetivos, para compor o quadro de professor permanente do Programa.

Serão selecionados os docentes que se adequarem ao perfil do Programa. As exigências incluem ter um ano de doutorado concluído e ser professor da UEG vinculado ao regime de trabalho de tempo integral a docência e pesquisa.

A Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) do Câmpus Henrique Santillo fica na BR-153, n. 3.105, Fazenda Barreiro do Meio, Anápolis, e faz o atendimento das 8 às 17 horas.

As informações são do Goiás Agora