UEG abre inscrições para isenção da taxa para Vestibular 2018/1 e SAS

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu as inscrições para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo UEG 2018/1 e Sistema de Avaliação Seriado SAS/UEG 2017/1, 2016/2 e 2015/3. O prazo para a solicitação de isenção é até 21 de agosto.

O edital e o formulário de cadastramento estão disponíveis no site estude conosco na aba Solicitação de Isenção. A dispensa só poderá ser solicitada por meio do Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Mais informações sobre o CadÚnico acesse o site da Caixa Econômica Federal.

A concessão da isenção não implica, automaticamente, a inscrição do candidato no Processo Seletivo UEG 2018/1 e Sistema de Avaliação Seriado SAS/UEG 2017/1, 2016/2 e 2015/3.

O resultado final das solicitações de isenções deferidas e indeferidas será publicado no dia 06 de setembro. O acompanhamento do resultado e de outros comunicados ou avisos oficiais é de total responsabilidade do candidato.