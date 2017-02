Uber chega a Anápolis

O aplicativo Uber começou a operar ontem à tarde em Anápolis, a 46ª cidade no Brasil na qual a empresa mantém os serviços.O motorista Denilson Saraiva, de 28 anos, mora na cidade e começou no aplicativo há três dias. Como o sistema ainda não operava na cidade, deslocava-se até Goiânia - distância de 54 quilômetros - e ficava no aeroporto aguardando alguma chamada. “Espero...