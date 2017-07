Twister foi instalado em junho de 1989

Reportagem do POPULAR publicada em junho de 1989 falava sobre a chegada do brinquedo Twister ao Parque Mutirama. Ele era uma das 13 novidades anunciadas pela direção na época. Na última quarta-feira, o eixo da atração quebrou, gerando um acidente que deixou 11 pessoas feridas.A idade de um brinquedo, no entanto, não é o ponto que define sua segurança. O presidente do con...