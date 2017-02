Tucano tem asa perfurada por tiro de chumbinho em Morrinhos

Um tucano com ferimentos na asa foi resgatado por um caminhoneiro na BR-153, em Morrinhos, foi tratado e devolvido ao meio ambiente na tarde de sábado (11), em um parque ecológico local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ave foi encontrada por um caminhoneiro há cerca de dez dias. Ele disse que o tucano entrou na cabine de seu veículo, bateu no vidro da porta direita e repousou na poltrona com sangramento na asa.

O motorista levou o animal até a Unidade Operacional da PRF local, que encaminhou para um médico veterinário. Segundo o especialista, a ave estava com uma perfuração na asa, provocada por um tiro de chumbinho.

Diante da impossibilidade da ave ser removida para o Centro de Triagem de Animais Silvestre (Cetas) em Goiânia e de seu estado físico debilitado, ele foi tratado pelo veterinário, com o acompanhamento da PRF, em um parque ecológico local.

Após o tratamento e avaliação do especialista, o tucano recuperou as condições físicas ideais e foi devolvido ao meio ambiente.