Troca de tiros entre bandidos e PM em estacionamento de hipermercado deixa suspeito ferido

Atualizada às 12h11

Um suspeito de roubar um carro na quarta-feira (21), no Jardim Petrópolis, ficou ferido na manhã desta quinta-feira (22), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), no Setor Oeste, em Goiânia.

Segundo informações da PM, dois homens roubaram um Hyundai HB20 branco na Rua Santa Amaro, no Jardim Petrópolis, e hoje, uma empresa de monitoramento e rastreamento acionou o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), afirmando que o carro estaria no estacionamento do hipermercado Extra.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e pela tentativa de fuga dos suspeitos que estavam dentro do veiculo roubado. Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi atingido. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi encaminhada, consciente, para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os bombeiros disseram que ele não corre risco de morte. O outro homem conseguiu fugir.

Ainda segundo a PM, o suspeito atingido na troca de tiros tem 14 passagens pela polícia, sendo que em abril, ele esteve preso por roubo em residência.