Tristes coincidências marcam desfechos dos desaparecimentos de Ana Clara e da costureira Rejane

Pouco mais de dois quilômetros separam os locais onde os corpos de Rejane Roseno de Almeida, de 33 anos, e da pequena Ana Clara Pires Camargo, de 7, foram encontrados às margens da GO-462, entre Goiânia e Santo Antônio de Goiás.

As coincidências não param por ai, as duas moravam no Residencial Antônio Carlos Pires e Rejane foi vista pela última vez no Residencial Orlando de Moraes onde morava Luís Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, suspeito de sequestrar e matar a pequena Ana Clara.

O corpo de Ana Clara foi encontrado no interior de uma pequena mata, em frente à Embrapa. A criança desapareceu quando retornava da casa de uma amiga de sua mãe, a pouco mais de 70 metros da sua residência. Seu corpo foi encontrado cinco dias após seu sumiço.

Já o corpo de Rejane estava em meio à vegetação da mesma rodovia, há cerca de 100 metros do Ribeirão Capivara, na divisa da capital com o município. A costureira desapareceu na última quinta-feira (1º).

Ela saiu de casa para vender algumas peças de roupas por volta das 20h e não foi mais vista. O marido da costureira contou que no dia do desaparecimento ainda conseguiu falar com ela duas vezes e Rejane perguntou onde ele estava. Em seguida, às demais ligações caíram e ele não conseguiu mais contato. Ele disse ainda que percebeu uma aflição na voz da mulher. Uma testemunha relatou que viu Rejane sendo colocada a força dentro de um carro preto no Setor Orlando de Morais.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), populares passaram pelo local e ligaram para a Polícia Militar, que por sua vez acionou o IML. Pelo estado de decomposição em que se encontrava o corpo, acredita-se que a vítima tenha morrido há cerca de sete dias.

Ainda de acordo com o IML, o exame de necropsia vai ser feito nesta quarta-feira (07) e deve apontar as causas da morte.