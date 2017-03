Trio faz arrastão em colégio e rouba alunos e professores em Abadia de Goiás

Três homens invadiram o Colégio Estadual Manoel Libanio da Silva, na noite desta terça-feira (29), em Abadia de Goiás e fizeram um "arrastão" na unidade.

Segundo a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), os suspeitos, que estavam mascarados, pularam o muro do colégio e levaram celulares, dinheiro e objetos pessoais dos alunos e professores em uma mochila. A Seduce informou que ninguém ficou ferido e nenhum dos criminosos foi preso.

O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade escolar e as imagens serão utilizadas durante a investigação da Polícia Civil. As imagens mostram uma pessoa de boné abordando aluno por aluno em sala de aula e pegando os os pertences das vítimas. Um outro assaltante manda os alunos abaixarem a cabeça.

Ainda de acordo com a Seduce, devido ao fato ocorrido na última noite, a Polícia Militar, por meio do Batalhão Escolar, vai intensificar o trabalho preventivo com visitas às escolas. Além disso, foi solicitado à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) o reforço do policiamento na região do colégio.

“A Seduce informa que já solicitou à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) o reforço do policiamento na região e ressalta ainda que não se trata de um fato isolado, mas um reflexo da violência que ocorre fora dos muros da escola não apenas em Goiás, mas em todo o país, apesar dos esforços das autoridades em conter a ação dos bandidos”, diz a nota da Seduce.