Trio é preso suspeito de praticar roubos em Mineiros

Três homens foram presos e uma menor apreendida, nesta quarta-feira (5), em Mineiros, na região Sudoeste do Estado, suspeitos de praticarem roubos na cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação recebeu uma denúncia que várias pessoas estavam desmanchando bicicletas roubadas em uma residência.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram diversas bicicletas, peças desmontadas, aparelhos celulares, uma TV, perfumes, um notebook, alguns equipamentos de som automotivo, drogas e dinheiro em espécie.

Os suspeitos confessaram que furtaram, na noite desta terça-feira (4), um consultório médico, no Centro de Mineiros.

As imagens do circuito de segurança do local gravaram a ação e ajudaram a polícia identificar os criminosos.

Os presos foram levados para delegacia da cidade.