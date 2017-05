Três homens foram presos após praticarem um arrastão dentro de um ônibus do transporte coletivo, nas proximidades de um shopping, no Jardim Goiás, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos entraram no veículo e ameaçaram os passageiros com canivetes. Quando eles saíram do ônibus as vítimas acionaram os PMs. O trio foi localizado e preso com os pertences dos passageiros. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes.