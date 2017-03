Trio é preso em Goiânia com mercadorias roubadas

Três homens, de 37, 30 e 27 anos, que estavam transportando mercadorias roubadas em um caminhão foram presos, na noite de quinta-feira (16), na Avenida Goianazes, no setor Jardim Petrópolis, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), eles foram abordados no momento em que entravam com o veículo em um galpão abandonado. Dentro do caminhão havia peças automotivas, cilindro de oxigênio e produtos alimentícios.

O motorista do caminhão disse à polícia que tinha sido contratado para pegar o veículo em um posto de combustível e depois buscar os produtos no galpão e posteriormente levar o caminhão para o posto. Os outros dois presos foram contratados pelo motorista para ajudar no carregamento.

O condutor do caminhão foi autuado por receptação e o trio foi encaminhado para Central de Flagrantes.