Trio é preso em Goiânia com caminhonete roubada em Campestre

Três homens foram presos no Setor Estrela Dalva, em Goiânia, com uma caminhonete GM/S-10 branca roubada no último sábado (11), em Campestre.

Segundo a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), durante patrulhamento pela rua 26 de Setembro, a equipe visualizou um rapaz de 18 anos em atitude suspeita. Durante a abordagem, o jovem contou que estava com um carro roubado em sua casa. No local, a polícia encontrou mai dois homens, que já tinham passagem pela polícia, e o veículo roubado em Campestre.

O trio foi preso e levado para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por receptação e associação criminosa.