Trio é preso em flagrante por tentativa de latrocínio em Goiânia

Um homem de 36 anos e dois de 21 anos, foram presos suspeitos de terem cometido uma tentativa de latrocínio, no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, no local do crime disseram que os bandidos fugiram em um táxi Fiat Siena branco de Aparecida de Goiânia e em uma motocicleta. No condomínio Santa Luzia, no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, o trio foi encontrado.

De acordo com a polícia, eles confessaram a participação no crime e indicaram outro homem como o autor dos disparos, mas esse ainda não foi localizado. No local, a PM ainda apreendeu os veículos utilizados na fuga, R$ 1.167,00 e o aparelho celular roubado da vítima.

Os detidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da capital e autuados por associação criminosa e tentativa de latrocínio.