Trio é preso em flagrante no Conjunto Itatiaia com objetos furtados de casa

Três homens foram presos no sábado (7), com objetos furtados de uma residência, no Conjunto Itatiaia, em Goiânia.

Segundo as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que estavam em patrulhamento pela região, eles encontraram os suspeitos em um VW/Crosfox e durante a abordagem ao veículo, foi localizado duas televisões, perfumes, celulares e outros objetos que haviam acabado de serem furtados em uma casa.

O trio foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde eles foram presos por furto qualificado e associação criminosa.