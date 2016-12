Trio é preso e cerca de R$ 1 milhão em roupas falsificadas são apreendidas em Jaraguá

Foi deflagrada nesta quarta-feira (21) pela Polícia Civil uma ação contra a produção e venda de roupas falsificadas em Jaraguá. A cidade localizada no centro de Goiás é conhecida por ser um dos maiores polos do setor de confecção do estado. No total, três pessoas foram presas e 20 mil peças de roupas adulteradas, avaliadas em R$ 1 milhão, foram apreendidas.

Batizada de Piratas do Cerrado, a operação cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e recolhimento de R$ 27 mil em espécie sem comprovação de origem. De acordo com o titular de Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), delegado Webert Leonardo Santos, os criminosos atuavam até mesmo fora do país.

"Os presos tinham empresas de fachada, mas atuavam como falsificadores de roupas para vendas no atacado e no varejo em Goiás e vários outros estados, como Minas Gerais e Tocantins. Também temos comprovação de que os negócios chegavam a outros países, como Bolívia e Colômbia", contou o investigador ao G1.

Ele afirmou também que todas as peças apreendidas são imitações de marcas famosas internacionais. A polícia ainda procura pelo menos mais onze pessoas suspeitas de integrar o grupo, que agia de forma organizada. "Cada um atuava de uma forma. O cliente lojista que vai a cidade e não sabe como funciona o esquema, já tem a ajuda de guias que os levam para os depósitos clandestinos. Os criminosos fabricavam e revendiam as roupas", disse Santos.

Os detidos foram encaminhados para o Presídio de Jaraguá e serão indiciados pelos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crimes contra marcas e patentes e contra as relações de consumo.