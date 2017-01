Trio é preso durante tentativa de assalto em loja de eletrodomésticos em Anápolis

Na manhã da última sexta-feira (6), em Anápolis, três homens foram presos durante um assalto em uma loja da Ponto Frio, na rua Engenho Portela, no centro da cidade. Com o trio foram apreendidos 54 iPhones frutos do assalto.

Os suspeitos agiram de forma violenta e mantiveram 10 funcionários da loja como reféns.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou um deles no piso superior da loja. Ele não teria obedecido à ordem de rendição e acabou levando um tiro. Os outros dois se entregaram em seguida.

A polícia libertou os reféns e acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao suspeito ferido e a alguns dos funcionários que ficaram em estado de choque.

O trio foi encaminhado ao DP de Anápolis.