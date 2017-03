Trio é preso com R$ 20 mil em joias e relógios roubados, em Senador Canedo

Dois homens e uma mulher foram presos com R$ 20 mil em joias e relógios roubados, na tarde desta sexta-feira (3), em Senador Canedo.

Segundo a Polícia Militar (PM), o trio marcou um encontro com uma vendedora dos objetos na Avenida Anápolis, na Vila Pedroso, em Goiânia. Quando chegou ao local, o grupo rendeu a vítima e levou a moto dela, além de duas maletas com as joias dentro.

Os policiais localizaram os suspeitos e o prenderam. De acordo com a PM, a mulher confessou que teria se passado por cliente para enganar a vendedora. O material foi apreendido e os três conduzidos à delegacia.