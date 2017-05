Trio é preso com R$ 100 mil em mercadorias do Paraguai que abasteceriam camelódromos de Goiânia

Três homens, de 47, 46 e 23 anos, foram presos no final da tarde de segunda-feira(8), na BR-060, em Jataí, com um carregamento de contrabando avaliado em cerca de R$ 100.000,00 que abasteceria camelódromos de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes estavam em fiscalização, quando perceberam que um veículo que estava na rodovia, desviou do bloqueio para não ser fiscalizado e entrou em uma estrada vicinal e desapareceu em uma plantação de milho.

Os policiais seguiram na mesma direção e encontraram uma Kadet e um Vectra parados na plantação, abarrotados de produtos do Paraguai. Segundo a PRF, o trio confessou que estava esperando o fim do bloqueio da polícia para continuar com a viagem.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos disseram que as mercadorias saíram de Ponta Porã (MS) e iria abastecer os camelódromos de Goiânia. Os veículos, as cargas e os suspeitos foram levados para a Polícia Federal em Jataí.