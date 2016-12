Trio é preso com 18Kg de drogas e mais de R$30 mil em espécie

Três homens foram presos com maconha e mais de R$30 mil em espécie na madrugada desta segunda-feira (26), em um ônibus que seguia de Campo grande (MS) com destino a Goiânia (GO). De acordo com informações policiais, o ônibus foi abordado na base do Comando de Operações de Divisas (COD), em Cachoeira Alta, na região sudoeste de Goiás.

Na abordagem inicial, o COD identificou 18Kg de maconha com Marcos Vinicius Pereira, que confessou estar transportando a droga para ser entregue no Jardim Guanabara, em Goiânia. Durante a operação, outros dois homens aparentaram atitude suspeita, quando a polícia encontrou R$19 mil na bagagem de mão de Vinícius Murilo Lopes e, em seguida, R$20 mil divididos entre a mala e a cueca de Renato José de Souza.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla confirmou que o dinheiro era fruto de um furto praticado em um salão de beleza de Campo Grande, na madrugada de domingo (25).