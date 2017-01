Trio é preso após causar acidente com carro roubado na Av. T-9

Três homens foram presos após causar acidente com carro roubado na Avenida T-9 com a T-1, no setor Bueno, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (10).

De acordo com a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), o trio teria roubado o veículo e fugia quando bateu em outro automóvel. Segundo os policiais, ninguém ficou gravemente ferido.

Os suspeitos abandonaram o carro e pulavam os muros de algumas casas para tentar fugir. Os três foram presos em flagrante pela Rotam.