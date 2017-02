Trio é flagrado com carro roubado e suspeito tenta se esconder em bueiro no Jardim Novo Mundo

Um rapaz de 19 anos foi preso e dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (9), com um carro roubado, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

De acordo com as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em patrulhamento pelo setor, os policiais desconfiaram de um VW Gol preto ocupado por três jovens. Durante a abordagem, um dos suspeitos fugiu e entrou em um bueiro, mas foi preso em seguida.

Segundo a Rotam, o carro foi roubado no último sábado (4), estava com placa trocada e no interior havia um simulacro de arma de fogo.

Ainda de acordo com a polícia, eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes.