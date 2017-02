TRF mantém decisão que desobriga OAB a fazer nova eleição

Por 14 votos a 2, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) manteve ontem a decisão do presidente do tribunal, desembargador Hilton Queiroz, que derrubou liminar da juíza Adverci Rates Mendes de Abreu, da 20ª Vara do Distrito Federal, que determinava novas eleições para a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Goiás (OAB-GO) ...