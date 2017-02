Trem Goiânia-Brasília está orçado em R$ 120 milhões por quilômetro e terá viagem com duração de 1h30

A linha de trem entre Brasília e Goiânia, num trajeto de 210 quilômetros, cuja criação está sendo analisada pelo governo federal, deve ter um custo total de cerca de R$ 26 bilhões. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo. Cada quilômetro da obra custará R$ 120 milhões.

Estudos sobre a viabilidade do projeto já estão sendo realizados pela Secretaria Executiva do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já analisou o empreendimento, que será encaminhado para o teste de interesse de mercado.

De acordo com fontes do setor ferroviário, os valores estão na média verificada em outros países que fizeram investimentos em trens de média velocidade, que chegam a até 200 km/h. Porém, alguns fatores podem interferir no orçamento, como o uso de tecnologias e as desapropriações necessárias no traçado da obra. O tempo de duração da viagem será de 1h30min.

Além do trecho Goiânia-Brasília, outro projeto de implantação de trem de velocidade média está sendo analisado pela PPI. O trecho entre as cidades de São Paulo e Americana, em São Paulo, passando por Jundiaí e Campinas, em um trajeto de 135 quilômetros. O orçamento da obra gira em torno de R$ 17 bilhões e pode aumentar, já que o governo paulista pretende incluir outras interligações com o Vale do Paraíba, a Baixada Santista e Sorocaba.