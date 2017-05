Trecho da Marginal Botafogo será interditado em meia pista neste sábado

A Marginal Botafogo será interditada em meia pista, entre a ponte da Avenida Independência e a ponte da Rua 10 (Avenida Universitária), no sentido Centro-Setor Pedro Ludovico, neste sábado (20). Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), no domingo (21), a via já estará liberada.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), executa as ações para desvio temporário do leito do córrego Botafogo. Os serviços são necessários para verificação final da situação do canal de concreto e antecedem as obras de recuperação que serão executadas no mês de junho.