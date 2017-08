Trecho da G0-070 é interditado para detonação de rochas nesta quarta

Um trecho da GO-070, no perímetro urbano da Cidade de Goiás, será interditado na tarde desta terça-feira (16), para a segunda detonação de rochas nas obras de duplicação da rodovia.

O bloqueio está previsto para começar às 13h30 e terminar por volta das às 15hs, os usuários devem evitar passar pelo segmento próximo ao Mirante - Igreja Nossa Senhora de Areias, nos dois sentidos da via.

Opções de desvio

Partindo de Goiânia os usuários com destino a Faina, Araguapaz, Aruanã, Mozarlândia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, ou que querem acessar a BR-070, para Aragarçasdevem utilizar o desvio divulgado. Ou seja, sair da GO-070 e passar por Itaberaí, Itapuranga, Caiçara e GO-164. Como o trecho de Itaberaí ao trevo de Mossâmedes também se encontra em obras de duplicação o usuário deverá enfrentar o sistema siga e pare em vários pontos da via.