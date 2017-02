Trecho da BR-452 é parcialmente interditado após acidente com cinco mortos

Um acidente na manhã deste sábado (25), com cinco vítimas fatais interdita parcialmente a rodovia BR-452, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Siena seguia no sentido Itumbiara-Rio Verde quando tentou ultrapassar um veículo e o condutor ao perceber que não conseguiria, voltou pra sua posição de origem, mas bateu na traseira de uma carreta, rodou na pista e colidiu com um Mitsubishi Pajero, no km 09 da rodovia.

No Siena estavam cinco ocupantes, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança. Segundo a PRF, todos usavam cintos de segurança, mas com o impacto, eles morreram no local. Os passageiros da Pajero foram socorridos e encaminhados para um hospital de Rio Verde. O motorista da carreta, saiu ileso.

Ainda de acordo com a polícia, a carreta não tem permissão para trafegar neste horário, já que hoje, das 06h até às 12h, existe restrição para veículos pesados transitarem em pistas simples. Com isso, o condutor pode receber uma multa de R$ 135 e 4 pontos na CNH.