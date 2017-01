Trecho da BR-452 é interditado para retirada de carreta que caiu no Rio Meia Ponte

Está interditado o trecho da BR-452, na altura do quilômetro 164 entre Itumbiara e Bom Jesus de Goiás, na região Sul do Estado, na manhã deste domingo (29).

A interdição ocorre que para seja retirada uma carreta que caiu da ponte do Rio Meia Ponte após colidir contra a mureta de proteção no sábado (28). Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Itumbiara tenta localizar o motorista da carreta, desaparecido desde o acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não existe um roteiro alternativo para desvio e a via só será liberada após a retirada da carreta.