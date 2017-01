A pista no km 629 da BR-153, em Morrinhos, será interditada nos dois sentidos, entre 15h30 e 16h desta sexta-feira (13), para o destombamento de uma carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento do bitrem, com placa de Aparecida de Goiânia, carregado com etanol aconteceu na manhã de quinta-feira (12). O motorista de 31 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital de Morrinhos.

Os bombeiros ainda estão no local para fazer a limpeza da pista.