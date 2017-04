Trecho da BR-060 entre Guapó e Goiânia segue em uma faixa e sem previsão de liberação

Duas das três faixas da BR-060, entre Guapó e Goiânia, continuam interditadas para a retirada e limpeza do óleo vegetal que caiu no trecho na altura do quilômetro 178 da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o material é escorregadio e de difícil remoção. Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, DNIT e Secretaria de Meio Ambiente estão no local providenciando a limpeza do produto, que é bastante escorregadio.

A retirada do material deve ser feita com muita cautela para não contaminar o meio ambiente. Ainda não há previsão para liberação total da via. O trânsito no local está fluindo normalmente na faixa liberada, sem congestionamentos.