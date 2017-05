Trecho da Avenida Feira de Santana continua interditado para pavimentação no asfalto

Atualizada às 10h37

A Avenida Feira de Santana, no setor Parque Amazônia, continua interditada nos dois sentidos, na manhã deste sábado (13). O motivo é a retirada do asfalto antigo, que apresenta irregularidades, e a aplicação de uma nova camada asfáltica, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Fernando Cozzetti, essa é a primeira etapa das ações de recapeamento da cidade. “No total, 14 ruas e avenidas do Parque Amazônia, Setor Pedro Ludovico, Parque Oeste Industrial, Setor Junqueira, Solar Ville e Chácaras Samambaia receberão asfalto novo. A previsão é de que mais de 23 quilômetros de asfalto sejam recapeados até o mês de setembro”.

O trecho foi interditado no final da manhã de sexta-feira (12) e fica entre duas rotatórias do bairro. Ainda não há previsão de quando a pista será liberada. Equipes da SMT estão no local para orientar os motoristas.