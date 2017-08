Travesti de 17 anos é baleada no braço por cliente e busca ajuda em estacionamento de igreja

Matéria atualizada às 09h39.

Uma travesti de 17 anos foi baleada no braço na manhã deste sábado (19) durante uma discussão com o seu cliente na porta de um motel no setor Garavelo Park, em Aparecida de Goiânia.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima se desentendeu com o homem porque ele achou que ela teria o furtado. Após discutirem, ele sacou uma arma e atirou no braço esquerdo dela.

Mesmo ferida, a travesti se deslocou até o estacionamento de uma igreja, no setor Garavelo B, em Goiânia, onde recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O suspeito de cometer o crime fugiu logo após o disparo e ainda não foi localizado. A PM realiza uma patrulha para tentar achar o suspeito.