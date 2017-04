Travesti é suspeita de matar traficante após ele se negar a vender drogas e praticar sexo em Goiânia

A travesti de nome social Michele Brasil foi apresentada pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (25). Ela é acusada de matar um traficante no último sábado (21) em frente a um bar na esquina das Avenidas Pirineus com a Rocha Pombo, no setor São Francisco, em Goiânia. O local, segundo a PC, seria um ponto de prostituição.

Conforme testemunhas, o crime foi cometido após o homem se recusar a vender drogas e ainda se negar a receber sexo oral de Michele Brasil em troca de R$ 50. De acordo o delegado Thiago Martiniano, houve um desentendimento entre os dois e, depois da recusa, a travesti teria desferido duas facadas nas costas da vítima e uma na cabeça. O traficante morreu no local.

A autora já havia sido presa na “Operação Divas”, deflagrada também pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídio (DIH) no dia 20 de dezembro de 2016, que investigou a exploração da prostituição e homicídios que ocorreram na capital. Ela estava em liberdade desde 27 de janeiro deste ano.

Dessa vez, Michele Brasil foi detida em um sobrado utilizado para moradia de travestis no Setor João Braz. Segundo a PC, ela confessou o crime. Foi efetuada ainda durante a diligência a prisão de outra travesti de nome social Kellita Maya, apontada como a responsável pelo homicídio de outra travesti no mesmo setor no dia 22 de julho do ano passado.