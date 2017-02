Trajeto do padrasto de menina desaparecida em Goiânia é refeito; família pede notícias da polícia

Atualizada às 12h07.

“A polícia precisa nos dar uma notícia. Ontem foi aniversário da Ana Clara e a gente estava na esperança de que ela voltasse para podermos comemorar. Mas ela não voltou", afirmou a avó de Ana Clara Pires Camargo, Asmiria Pires Rodrigues.

Familiares e amigos da menina, de 7 anos, protestam no complexo de delegacias especializadas, no Setor Cidade Jardim, na manhã desta segunda-feira (20). O grupo busca por informações sobre o andamento das investigações do desaparecimento da menina.

A criança desapareceu no início da tarde da última sexta-feira (20), quando saiu de casa para ir à casa de uma vizinha no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia.

A mãe da criança, Glauciane Pires Silva, e o padrasto o vidraceiro, Cezarino Epaminondas Rocha Silva, 38 anos, conversaram o com o delegado responsável pelo caso, Valdemir Pereira da Silva.

O padrasto deixou o complexo de delegacias especializadas na companhia de policiais. Eles vão até os clientes que Cezarino atendeu na sexta e assim confirmar a versão de que ele não estava na residência na hora do desaparecimento da criança.

O delegado conta que levar o padrasto faz parte da investigação e que Cezarino está auxiliando os policiais e revelando detalhes da rotina da criança.

A mãe permanece na delegacia. O pai da criança, subtenente do Corpo de Bombeiros Arlindo Sebastião Camargo, não compareceu na Deic.