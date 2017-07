Tragédias nacionais forçaram catalogação

O relatório do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), ligado ao Ministério de Minas e Energia, ocorre para que se cumpra a obrigação dada na Lei 12.608 de 2012, realizada logo após as tragédias de inundações e deslizamento de terras em Santa Catarina e na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Nesta última, em janeiro do referido ano, 911 pessoas morreram nos municípios ...