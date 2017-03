Tragédia: PM mata esposa, filho e comete suicídio em apartamento

O subtenente da Policia Militar Cláudio Guimarães Müller de Azevedo, a mulher dele, Catarina Müller; e o filho do casal, Lucas, foram encontrados mortos, nesta quarta-feira (15), em um apartamento localizado no Loteamento Aquarius, no bairro da Pituba, em Salvador

De acordo com informações do G1 Bahia, a perícia realizada pela Polícia Civil no apartamento concluiu que ele cometeu um duplo homicídio seguido de suicídio. Conforme o perito criminal Ríbio Januário, que fez a análise no local do crime, a arma do policial, uma pistola ponto 40, foi encontrada junto ao corpo dele.

O especialista revelou ainda que o menino e o pai foram encontrados no quarto do casal e a esposa no quarto da criança. O policial morreu com um tiro na cabeça, enquanto mãe e filho foram baleados três vezes cada um.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura ainda as circunstâncias do crime e a motivação. A arma do militar foi encaminhada para perícia. Vizinhos e familiares são ouvidos pela polícia e imagens de câmeras do local também serão analisadas.

Até o fechamento deste texto, ainda não havia informações sobre o sepultamento da família.

PM

Cláudio era subtenente e estava lotado na 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Iguatemi) e há 18 anos integrava a corporação. De acordo com o capitão André Álvares, da 35ª CIPM, os membros da corporação descobriram que o colega havia morrido porque ele não compareceu ao trabalho nesta quarta-feira.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou o ocorrido.