Tragédia: Nove pessoas morrem em grave acidente na BR-020

Atualizada às 20h05 - 24/02/2017

Nove pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois veículos de passeio, na tarde desta sexta-feira (24), na BR-020, entre os municípios de Alvorada do Norte e Posse, região Nordeste do Estado. No acidente, um dos veículos, um Renault Logan, placa do Distrito Federal, pegou fogo e os quatro ocupantes morreram carbonizados. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos queimados não puderam ser identificados.

O outro carro envolvido, um Renault Fluence, placa da Bahia, era ocupado dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino. Quatro morreram no local. Uma das mulheres chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde de Alvorada do Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a pista apresenta boas condições de uso, não chovia e a colisão ocorreu em uma reta.