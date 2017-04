Traficantes ameaçam atirar em moradores de condomínio que fotografarem favela da janela

Os moradores de um condomínio que fica ao lado do complexo de favelas do Lins, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos com um comunicado inusitado no elevador. A administração do prédio alertava que traficantes mandaram o avisar para que não fotografassem a região das suas janelas.

A nota dizia que na noite anterior o porteiro do condomínio havia sido abordado duas vezes por “representantes da comunidade”. Segundo eles, as pessoas que estavam fazendo fotos já haviam sido identificadas e se insistissem, iam “mandar tiros”.

Uma pessoa que não quis ser identificada, contou que os avisos foram vistos pela primeira vez na manhã de segunda-feira (10). Segundo ela, nem as câmeras do condomínio podem filmar a favela, as lentes ficam todas voltadas para o espaço interno. Ela ainda disse acreditar que alguma visita desavisada que fez as fotos.

Sem identificar ninguém, a administração frisou que isso nunca tinha acontecido antes e pediu que todos priorizem a segurança do local.

Leia o comunicado na íntegra: