Traficante preso em megaoperação ganha benefício do regime semiaberto

Sthephan de Souza Vieira, vulgo BH, preso por participar de uma quadrilha que movimentava cerca de R$ 2 milhões por mês com o tráfico de drogas em 2014, foi beneficiado nesta quarta-feira (23) com o regime semiaberto. Depois de três anos e meio preso em regime fechado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), ele poderá sair da cadeia durante o dia para trabalhar, mas terá que voltar à noite e finais de semana continua recluso. BH também é apontado como um dos presos que atuaram na organização da rebelião na POG em fevereiro desse ano, quando Thiago Topete foi morto.



A operação denominada ‘Poderoso Chefão’ que terminou com a prisão de BH foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc). Na casa de Sthephan foram encontrados fuzis israelenses, metralhadoras americanas, pistolas de uso exclusivo das forças de Segurança Pública. No total, eram 14 armas de alto potencial letal, sendo que apenas uma, de calibre 380 tem uso permitido no Brasil, além mais de mil munições, e centenas de quilos de pasta-base de cocaína. O grupo comercializa cerca de 200 quilos de pasta-base da droga por mês, segundo a Polícia Civil.



Ficou confirmado na investigação policial que Sthephan era o homem de confiança do líder dessa organização criminosa, André Luiz Oliveira Lima, o João. Ele também foi preso, beneficiado com o regime semiaberto e está foragido. A droga encomendada por André Luiz era encaminhada à BH, que distribuía aos químicos da quadrilha, que depois devolvia a Sthephan para distribuição nos 42 pontos de vendas de drogas no varejo em Goiânia e Aparecida.