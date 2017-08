Traficante Iterley volta a Goiânia para participar de audiência

Iterley Martins de Souza, de 34 anos, desembarcou em Goiânia, sob um forte esquema de segurança, na manhã de terça-feira (8). O traficante participa de um julgamento no Fórum do Jardim Goiás nesta quarta-feira (9) e depois será levado novamente para o Presídio Federal de Campo Grande onde cumpre pena.

Condenado a mais de 50 anos pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas foi detido em setembro de 2015 em Fortaleza. Ele morava na capital cearense com a mulher e dois filhos já há algum tempo.

Ele foi preso em uma operação conjunta que envolveu policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e do serviço de inteligência da Polícia Civil de Goiás com a equipe do 12º DP do Ceará quando chegava a um centro de recuperação para usuários de drogas, no bairro Goiabeiras, para pedir uma cadeira de rodas, segundo informação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Ceará.