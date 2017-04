Traficante é preso em festa com som automotivo dentro de chácara em Goiânia

Um traficante que estava vendendo drogas dentro de uma festa com som automotivo, em uma chácara no Setor Nações Extensão, em Goiânia, foi preso na madrugada deste domingo (2).

Segundo a Polícia Militar (PM), quando as equipes chegaram no local, foram recebidas a tiros por alguns frequentadores, que fugiram após os disparos. Depois de entrar na festa, a PM abordou 111 homens e 47 mulheres, a grande maioria com antecedentes criminais. Também foram vistoriados 36 carros e sete motocicletas.

De acordo com a polícia, ainda foram encontrados adolescentes desacompanhados dos responsáveis legais ingerindo bebida alcoólica.