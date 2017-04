Traficante é preso e 59 animais exóticos são apreendidos em Goiânia

Um homem foi preso nesta sexta-feira (7) no setor Residencial Goiânia Viva, na capital pela Polícia Militar (PM) suspeito de ser um traficante de animais silvestres. Ele estava em posse de 59 espécies exóticas e algumas delas já estavam embaladas para serem comercializadas, segundo informações da PM.

Todos os animais foram apreendidos e encaminhados a locais próprios e o criminoso preso em flagrante. A estimativa é que no mercado negro os animais seriam vendidos por aproximadamente R$ 60 mil, segundo a declaração do preso.

O chamado aos policiais, no entanto, não foi para essa ocorrência específica. A PM foi acionada após uma denúncia anônima de que o homem portava uma arma de fogo. Instantes depois, os policiais militares conseguiram localizar e abordar o suspeito que negou possuir em sua residência qualquer arma de fogo. O item realmente não foi encontrado, mas eles conseguiram localizar as espécies silvestres no interior da residência. Como consta na ocorrência, os policiais militares solicitaram apoio de equipes especializadas do Batalhão Ambiental que constataram que o homem se tratava de um traficante de animais silvestres.

Confira a lista de animais apreendidos:

Jiboias – duas adultas e sete filhotes

Jacarés Tingas – nove filhotes

Pítons Birmanesas – duas adultas

Corn Snake – cinco adultas e sete filhotes

Gecko Leopard – 21

Sucuri – Uma filhote

Iguana – Uma adulta

Pogonas – Três

Jararaca – Uma filhote