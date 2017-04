Trabalho análogo à escravidão em obra do Minha Casa Minha Vida

Auditores fiscais do trabalho encontram trabalhadores em situação análoga a de escravidão em obra do Programa Minha Casa Minha vida, no bairro Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Os 20 homens resgatados sofriam com a falta de água potável, falta de alojamento e atraso de salários. A auditora fiscal e coordenadora da ação, Sharena Andrade Gomes, explicou que os...