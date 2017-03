Trabalhadores da Educação protestam em frente à Seduce

Um grupo de trabalhadores da Educação protestam na manhã desta terça-feira (21), em frente a sede da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), na Avenida Anhanguera, em Goiânia.

A manifestação, que começou às 9h, é contra a PEC 3548 que, entre outras coisas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego), congela por 10 anos os salários dos servidores públicos e acaba com o quinquênio e as progressões, que são correções salariais que o servidor tem ao longo da carreira, de cinco em cinco anos. A PEC 3548, deve ser votada nesta semana, no plenário da Assembleia Legislativa.

Os professores e os servidores administrativos também protestam contra a PEC 287 (Reforma da Previdência).

Uma comissão foi formada e entrou na Seduce para uma reunião com a secretária Raquel Teixeira.

O trânsito na frente da Seduce está muito lento no sentido Campinas-Centro.