Trabalhadores da Educação paralisam atividades e escolas de Goiânia ficam sem aula

Os servidores municipais da Educação realizam na manhã desta quinta-feira (6), uma Assembleia Geral na frente da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), no Setor Leste Universitário, para decidir se entram ou não em greve. Segundo o Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), cerca de 200 unidades já aderiram e devem permanecer fechadas durante toda esta quinta-feira.

Ainda de acordo com o Simsed, o sindicato apresentou 32 reivindicações da categoria ao secretário Marcelo Ferreiro da Costa, mas o titular não se manifestou. Entre as reivindicações, melhora da estrutura física e segurança dos prédios escolares, valorização e cumprimento dos direitos de servidores administrativos, auxiliares de atividades educativas, coordenadores, diretores e professores, além da imediata convocação dos concursados para resolver o déficit das instituições.

Ao G1 Goiás, a SME informou que não vai se posicionar sobre a paralisação e também não disse quantas escolas estão sem aulas.

Veja abaixo as 32 demandas da categoria:

1. Melhoria nas escolas e CMEIs de Goiânia, para que seja garantido o pleno atendimento de direitos básicos dos estudantes e dos trabalhadores da educação;

2. Imediato pagamento da data-base do trabalhador administrativo sem parcelamento, pois já deviam estar cumprindo desde o mês de janeiro;

3. Piso Salarial para o trabalhador administrativo de dois salários mínimos;

4. Cumprimento do Piso Nacional dos professores e reposição das perdas inflacionárias;

5. Reajuste da Titularidade do professor;

6. Reajuste do difícil acesso do professor;

7. Direito das auxiliares de atividades educativas realizar substituição;

8. Alteração do Plano de Carreira e Estatuto definindo o cargo de auxiliar como pedagógico e equiparando a suas vantagens na carreira a do professor;

9. Auxílio locomoção para as auxiliares de atividades educativas;

10. Pagamento dos oito meses de retroativo dos servidores administrativos, referentes a data-base de 2014;

11. Pagamento das Progressões Horizontais (mudança de letra) e Verticais (Titularidade), com retroativo;

12. Regulamentação do cargo de cuidador;

13. Direito ao auxílio locomoção para o trabalhador administrativo, com alteração do Estatuto do Servidor, que não permite o recebimento de vale transporte para quem recebe acima de dois salários mínimos;

14. Não fechamento do Ciclo 3;

15. Não retirada dos direitos dos diretores: gratificação nos dois contratos ou dobras; permanência dos dois contratos para os que os possuem; retorno da incorporação da gratificação para aposentadoria.

16. Reabertura de turmas EAJA noturno nas Escolas onde fecharam e Manutenção onde já existem;

17. Imediata convocação dos aprovados no concurso público e não abertura de contratos temporários;

18. Reajuste do Auxílio Locomoção e da Regência;

19. Que a Progressão vertical dos servidores administrativos volte a ser de 2 em 2 anos;

20. Igualdade do recesso escolar dos trabalhadores administrativos em relação aos demais servidores da educação;

21. Direito a insalubridade para os trabalhadores administrativos;

22. Pagamento de três meses retroativo do Piso dos professores no ano de 2014;

23. Regência para o coordenador de turno;

24. Melhorias no atendimento do IMAS;

25. Melhoria na estrutura física de escolas e CMEIs.

26. Cumprimento da lei que garante a substituição do administrativo imediatamente;

27. Aumento da quantidade de administrativos nas escolas em que funcione o “Mais Educação”;

28. O administrativo com formação superior na área da educação, tenha garantia de valorização tanto economicamente quanto socialmente no decorrer de sua carreira pública.

29. Fim das Escolas e CMEIs de Placa.

30. Melhoria na qualidade da merenda escolar e dos produtos adquiridos para o preparo dos alimentos, com garantia do fornecimento do lanche a todas as instituições, sem interrupções contínuas ou esporádicas durante todo o período letivo.

31. Maior segurança nas instituições escolares, pois semanalmente as mesmas são assaltas e o patrimônio da escola é depredado. Que a guarda municipal possa realizar esse patrulhamento principalmente aos finais de semana.

32. Concessão imediata da licença, para evitar o déficit e a sobrecarga dos demais trabalhadores.