Trabalhadores da Comurg decidem suspender greve temporariamente

Os trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) decidiram na tarde desta terça-feira (2) suspender o movimento grevista temporariamente, que teve início ainda nesta manhã, após assembleia realizada na porta do órgão.

Conforme informações do presidente do Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação de Goiânia, Rildo Ribeiro de Miranda, ficou acordado que os servidores aguardarão a apresentação de proposta na próxima segunda-feira (8). “Acatamos o pedido da Comurg e do desembargador do Trabalho Paulo Sérgio Pimenta para aguardar uma posição”.

O presidente destaca que a principal pauta dos trabalhadores é em relação à redução do salário. “Em torno de 95% do quadro de funcionários será afetado se a decisão, tomada no início do mês passado pela Comurg, permanecer”, diz.

Caso não chegue a um consenso, Rildo reitera que “a chance de greve é real e, por isso, esperamos que a Comurg apresente uma proposta satisfatória”. A intenção, a partir de agora, é incluir representantes de outros órgãos como Ministério Público Estadual e mediado pelo Ministério Público do Trabalho em nova audiência que será marcada ainda para esta semana.

Conforme apuração da reportagem do POPULAR, o movimento grevista na Comurg tem motivações diferentes para os trabalhadores. A assembleia da categoria que aprovou o movimento na última sexta-feira tem como base uma decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM) que liberou a companhia em não cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho (2013/2015) e o Acordo Coletivo (2016/2018), em que os quinquênios pagos seriam reduzidos.

Já os trabalhadores ouvidos pela reportagem nas garagens da Comurg e pelas ruas afirmam que a paralisação é em desfavor dos altos salários na companhia, especialmente da diretoria.