Trabalhadores cobram maior reestruturação

O presidente do Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça-GO), Fábio Pereira de Queiroz, defende maior reestruturação de cargos e salários do Poder Judiciário estadual. “O tribunal deveria passar por uma reestruturação administrativa, revendo os cargos comissionados e os valores gastos”, afirma.O representante da categoria entende...