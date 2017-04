Trabalhadoras vítimas de violência doméstica poderão ter direito a afastamento remunerado em Goiânia

Projeto de Lei que tramita na Câmara de Goiânia pode assegurar o afastamento remunerado das servidoras públicas da capital vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem prejuízo das medidas de proteção e assistenciais previstas na Lei Maria da Penha. A proposta é da vereadora Tatiana Lemos (PCdoB) e foi apresentada nesta terça-feira (25).

Caso seja aprovada a Lei, o recebimento integral da remuneração pela mulher vítima de violência será efetuado por até seis meses. “O projeto visa garantir a efetividade na segurança da mulher, pois mesmo que o agressor tenha sido afastado do lar, conhece a rotina de trabalho da vítima, horários endereços, fazendo com que a mulher se torne alvo fácil para novas agressões, o que infelizmente é bastante comum,” destaca a parlamentar.

Ainda segundo o documento, se enquadrarão no benefício mulheres que tiverem medida protetiva emitida pelo poder judiciário. “Precisamos trabalhar em conjunto para garantir políticas públicas eficientes que garantam o cumprimento integral da lei Maria da Penha,” lembra Tatiana.

A vereadora afirma que essa proteção já é um direito fundamental previsto na constituição, no Artigo I, Inciso III que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e no artigo 7°, Inciso XX que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social e prevê a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.