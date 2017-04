Trabalhador rural é detido por dirigir embriagado na BR-153, em Morrinhos

Um trabalhador rural foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (10) por dirigir embriagado na BR-153, em Morrinhos, na região Sul de Goiás. O rapaz, de 29 anos, não é habilitado e, segundo ele, pretendia ir até Pontalina, distante cerca de 55 quilômetros de Morrinhos.

O veículo que ele dirigia, um gol, foi parado para uma fiscalização de rotina no posto da PRF e, quando o condutor desceu do veículo, os policiais suspeitaram da fala arrastada, dos olhos vermelhos e do hálito alcoólico que ele apresentava.

O motorista foi reprovado no teste do bafômetro, que acusou a quantidade de 0.71 mg de álcool por litro de ar expelido, quantidade acima do limite regulamentar para a prisão, que é 0.34mg/l.

Aos policiais, homem disse que é natural da Bahia e chegou recentemente para trabalhar em uma propriedade rural na região, e passou o dia anterior bebendo conhaque até o anoitecer. Ele alegou que estava indo visitar a esposa em Pontalina, onde ela mora. O homem foi multado em mais de R$ 3,8 mil pela embriaguez ao volante e por não possuir CNH, além de ser conduzido à delegacia de Polícia Civil de Morrinhos pelo crime de trânsito.