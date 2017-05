Três voos da Latam são cancelados em Goiânia

Três voos da companhia Latam Airlines que sairiam do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foram cancelados na manhã desta sexta-feira (05). O procedimento adotado pela empresa causou transtornos e dúvidas aos passageiros que estavam no terminal à espera do embarque.

Em nota oficial enviada ao POPULAR, a Latam informou que alguns equipamentos das aeronaves apresentaram defeito e, por isso, foi necessário uma série de reparos nos aviões. Conforme a nota, a empresa ressaltou que as decolagens foram reprogramadas ainda para a tarde desta sexta-feira, mas, para a reportagem, não informou os novos horários. Os passageiros tinham como destino São Paulo e Brasília.