Três vítimas de acidente com carro alegórico no Rio permanecem internadas

Três vítimas do acidente ocorrido na noite de domingo (26) com um carro alegórico da escola de samba Paraísos do Tuiuti permanecem internadas, em estado delicado.

Duas mulheres estão internadas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, e uma no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul. De acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, elas passaram por cirurgias e encontram-se neste momento no pós-operatório.

No total, 20 pessoas ficaram feridas no acidente com o último carro alegórico da Paraíso do Tuiuti, primeira a desfilar pelo Grupo Especial. Cinco delas foram levadas para hospitais e já foram liberadas e 12 foram atendidas no posto médico da Marquês de Sapucaí.

O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia Policial, da Cidade Nova.